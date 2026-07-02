Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Наука

«Кровавый водопад» в Антарктиде раскрыл тайну древней жизни

Antarctic Science: ледник Тейлора просел на 15 мм в момент выброса древнего рассола
Peter Rejcek/National Science Foundation

Загадочный «Кровавый водопад» у ледника Тейлора в Антарктиде зафиксировали одновременно три типа датчиков — и ученые впервые описали механику выброса полуторамиллионнолетнего рассола, богатого железом, результаты опубликованы в Antarctic Science.

Питер Доран из Университета штата Луизиана и коллеги проанализировали данные, собранные в сентябре 2018 года, когда GPS-приемники, видеокамеры и датчики температуры случайно одновременно работали в момент одного из периодических выбросов кроваво-красной жидкости. Оказалось, что в момент выброса поверхность ледника опустилась примерно на 15 мм, а скорость его движения сократилась на 10% — это указывает на то, что давление рассола внутри ледника существенно влияет на динамику всего ледового тела.

«Кровавый водопад» получил свое название из-за яркого красного цвета, который воде придает растворенное трехвалентное железо, окисляющееся при контакте с воздухом. Источник рассола — подледное озеро, изолированное от поверхности около 1,5 млн лет назад. Все это время в нем существуют бактерии, лишённые доступа к солнечному свету и кислороду: они получают энергию за счет окисления железа и серных соединений.

Периодические выбросы, по мнению авторов, определяются циклами нарастания и сброса давления рассола. Когда давление достигает порогового значения, жидкость прорывается через трещины в леднике на поверхность — и ледник при этом буквально проседает и тормозит.

Открытие важно не только для понимания антарктической экосистемы, но и для оценки возможности аналогичных форм жизни на других планетах с подледными океанами — например, на спутниках Юпитера.

Ранее ученые зафиксировали под Антарктидой сотни загадочных землетрясений там, где их быть не должно.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Чем опасен алкоголь в жару и как прийти в себя после застолья. Объясняет нарколог
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!