Разгадка тайны долголетия оказалась сокрыта у неожиданного вида

Большинство бабочек живут всего несколько недель, однако международная группа исследователей обнаружила среди них настоящих долгожителей. Оказалось, что некоторые виды способны прожить почти год — в 25 раз дольше своих ближайших родственников. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications (NatCom).

Продолжительность жизни животных в природе сильно различается. Одни виды живут считаные минуты, другие — столетия. Бабочки традиционно считаются одними из самых недолговечных насекомых: многие из них после превращения во взрослую особь живут всего несколько недель.

Чтобы выяснить, какие факторы влияют на продолжительность жизни этих насекомых, ученые проанализировали данные о десяти видах бабочек трибы Heliconiini. Для этого использовались материалы полевых наблюдений, программы мечения и повторного отлова, а также данные из публичных инсектариев и выставок живых бабочек.

Результаты оказались неожиданными. Максимальная зарегистрированная продолжительность жизни варьировалась от 14 дней у вида Dione juno до 348 дней у бабочки Heliconius hewitsoni. По словам авторов, столь большая разница между близкородственными видами ранее практически не встречалась среди наземных животных.

Особое внимание исследователей привлекли бабочки рода Heliconius. Это единственные известные науке бабочки, которые во взрослом возрасте питаются не только нектаром, но и пыльцой растений.

Именно представители этого рода оказались рекордсменами по долголетию. Средняя максимальная продолжительность их жизни составила около 177 дней, тогда как у близких видов, не употребляющих пыльцу, — примерно 58 дней.

Кроме того, долгоживущие бабочки демонстрировали более медленное старение, меньшую вероятность гибели в течение жизни и даже лучшую физическую форму. Исследователи отмечают, что они превосходили своих родственников по силе хвата, которую ученые образно сравнили с результатами в становой тяге у человека.

Авторы работы подчеркивают, что причины такого необычного долголетия пока остаются не до конца понятными. Дальнейшие исследования помогут выяснить, какую роль играют генетика, питание и особенности образа жизни. В перспективе понимание механизмов замедленного старения у животных может оказаться полезным и для изучения процессов старения человека.

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