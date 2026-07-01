Раскрыты два теста с водой и йодом, которые помогут выбрать хороший арбуз

Избыток нитратов в арбузе могут показать два теста с водой и йодом. Однако точно определить количество нитратов на глаз невозможно, поэтому лучше использовать нитрат-тестер, — рассказала «Газете.Ru» доктор сельскохозяйственных наук, доцент, заведующая кафедрой ХимБиотех Московского Политеха Нина Мясищева.

«Оба теста очень простые. Тест с водой: бросьте кусочек мякоти в стакан с водой. Если вода просто помутнеет — это норма. Если она окрасится в розовый или красный цвет — лучше отказаться от такого арбуза. Еще один народный метод — капнуть йодом на срез. Если йод посинел — это может указывать на наличие нитратов. Однако этот метод не считается надежным, точные результаты покажет только анализ специальным тестером», — объяснил ученый.

По ее словам, безопасный уровень нитратов в арбузе — до 60 мг на килограмм. Превышение этого уровня может вызвать отравление с симптомами, среди которых слабость, головокружение, тошнота, рвота, боли и спазмы в животе, диарея, потеря аппетита, сонливость.

«Также можно ориентироваться на внешний вид. Мякоть не должна быть неестественно ярко-красной или фиолетовой. В безопасном арбузе волокна от сердцевины к корочке должны быть белыми. Если они желтые или темно-желтые — это тревожный сигнал. Поверхность среза «нитратного» арбуза может быть подозрительно гладкой и блестящей, тогда как у хорошего арбуза она бархатистая, крупинчатая. Перед покупкой арбуза стоит выбирать специализированные точки продажи с навесами и поддонами, требовать у продавца документы на товар — сертификат качества. Не рекомендуется покупать арбузы у дорог — они могут впитывать выхлопные газы и тяжелые металлы», — заключила ученый.

Ранее сообщалось, что названы два признака высокого содержания нитратов в ранних арбузах.