Почему после бессонной ночи ухудшается зрение, рассказал врач

Большинство людей воспринимают недосып как временный дискомфорт: снижается концентрация внимания, появляется сонливость и чувство усталости. Однако хронический дефицит сна способен негативно влиять на состояние поверхности глаза, качество зрения и даже повышать риск развития некоторых офтальмологических заболеваний, рассказала «Газете.Ru» ассистент кафедры офтальмологии имени академика А.П. Нестерова Института клинической медицины Пироговского Университета Минздрава России Ангелина Казанцева.

«Во время сна организм запускает процессы восстановления тканей, в том числе структур глаза. Обновляется слезная пленка, нормализуются обменные процессы в роговице, снижается нагрузка на зрительную систему, которая в течение дня непрерывно обрабатывает огромный объем информации. Сон влияет на правильную циркуляцию водянистой влаги. Кроме того, сон необходим для полноценной работы нервной системы. Зрительное восприятие зависит не только от глаз, но и от зрительных центров головного мозга, которые также нуждаются в восстановлении», — объяснила врач.

Практически каждый человек замечал, что после недосыпа глаза становятся красными, возникает ощущение сухости, жжения или песка под веками. Это связано с несколькими механизмами.

«Во-первых, уменьшается стабильность слезной пленки, которая защищает поверхность глаза и обеспечивает четкость изображения. Во-вторых, нарушается работа мейбомиевых желез, расположенных по краям век. Они вырабатывают липидный компонент слезы, препятствующий ее быстрому испарению. В результате появляются симптомы синдрома сухого глаза: дискомфорт, затуманивание зрения, повышенная чувствительность к свету и ощущение усталости глаз даже при небольшой зрительной нагрузке», — рассказала Казанцева.

Если недостаток сна становится постоянным, последствия могут выходить далеко за рамки временного дискомфорта. По словам врача, хроническое нарушение сна связано с более высокой частотой синдрома сухого глаза. У таких пациентов чаще наблюдаются воспалительные изменения поверхности глаза и снижение качества слезной пленки.

«Кроме того, в последние годы активно изучается связь между нарушениями сна и заболеваниями зрительного нерва. Особое внимание уделяется глаукоме. Исследования показывают, что у людей с хроническими расстройствами сна риск развития или прогрессирования глаукомы может быть выше. Предполагается, что роль играют нарушения кровоснабжения зрительного нерва, изменения внутриглазного давления и системные сосудистые факторы. Следует отметить, что сон сам по себе не вызывает глаукому, однако его дефицит рассматривается как один из возможных факторов риска, особенно у людей с наследственной предрасположенностью и другими сопутствующими заболеваниями», — заключила доктор.

Для поддержания здоровья рекомендуется спать от 7 до 9 часов в сутки. Важна не только продолжительность, но и регулярность сна. Постоянный режим помогает поддерживать нормальную работу нервной системы, сосудов и обменных процессов, от которых зависит здоровье глаз.

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