Океанолог назвал причину скопления медуз у берегов Черного и Азовского морей

Скопления медуз у побережья Черного и Азовского морей объясняются не ростом их численности, а особенностями движения воды и направлением ветра. Об этом в интервью РИА Новости сообщил Сергей Станичный, возглавляющий отдел дистанционных методов исследований в Морском гидрофизическом институте.

«Речь идет не о популяционном взрыве, а о локальных концентрациях, вызванных динамикой водных масс. Основную роль здесь играют ветровые течения, которые собирают медуз в определенных зонах», — пояснил ученый.

По словам Станичного, как только изменится направление ветра и перестроятся течения, плотность скоплений снизится. Он также уточнил, что подобные явления чаще всего фиксируются в бухтах, где вода обновляется медленнее и реже наблюдается отток в открытое море.

Океанолог отметил, что на численность медуз могут влиять и колебания солености, однако этот фактор не является определяющим. К тому же в текущем году вода в Азовском море холоднее обычного, что не способствует активному размножению морских обитателей, пояснил ученый.

До этого в соцсетях появились сообщения, что в акватории двух морей резко увеличилось количество медуз. Некоторые пользователи связали это с повышением солености Азовского моря.

Ранее аргентинские ученые сделали уникальные снимки гигантской медузы-«призрака» размером с автобус.