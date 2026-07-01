Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Наука

В России разработали новый уникальный антибиотик в необычной форме

ПНИПУ: препарат на основе антипирина уничтожает стафилококк и грибок
Belkina Margarita/Shutterstock/FOTODOM

Ученые Пермского Политеха совместно с коллегами из Сибирского федерального университета и Института биофизики СО РАН разработали биоразлагаемые микрокапсулы для нового антибактериального соединения, которое активно против золотистого стафилококка и грибка Candida. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе ПНИПУ.

Основу нового препарата составляют производные антипирина — класса соединений, давно известного в медицине как противовоспалительное и анальгетическое средство. Старший преподаватель кафедры «Химические технологии» ПНИПУ Вадим Лядов и коллеги из Института органической химии им. Зелинского РАН синтезировали антибактериальное вещество на основе этого класса, после чего встроили его в микрокапсулы из полигидроксибутирата — биоразлагаемого полимера природного происхождения, разрушающегося в организме до воды и углекислого газа.

Капсулы получают методом распылительной сушки. Его особенность в том, что в оболочке оказывается около 15% активного вещества, однако профиль высвобождения оказался удобным: примерно треть препарата выходит в первые 12 часов — «шоковая доза», подавляющая инфекцию, — а остаток равномерно высвобождается еще пять суток, обеспечивая поддерживающую концентрацию.

Тестирование показало активность соединения против золотистого стафилококка и условно-патогенного грибка Candida. Такая комбинация мишеней наиболее актуальна: именно эти микроорганизмы часто дают смешанные инфекции, особенно у пациентов с иммунодефицитом. Авторы также отметили, что биоразлагаемая оболочка позволит избежать накопления полимерного носителя в тканях.

Ранее российские фармацевты получили уникальное антитело, одновременно бьющее в три болевые точки раковой опухоли.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
После обеда постоянно клонит в сон? Вот 6 способов взбодриться на работе
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!