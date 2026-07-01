В России разработали новый уникальный антибиотик в необычной форме

Ученые Пермского Политеха совместно с коллегами из Сибирского федерального университета и Института биофизики СО РАН разработали биоразлагаемые микрокапсулы для нового антибактериального соединения, которое активно против золотистого стафилококка и грибка Candida. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе ПНИПУ.

Основу нового препарата составляют производные антипирина — класса соединений, давно известного в медицине как противовоспалительное и анальгетическое средство. Старший преподаватель кафедры «Химические технологии» ПНИПУ Вадим Лядов и коллеги из Института органической химии им. Зелинского РАН синтезировали антибактериальное вещество на основе этого класса, после чего встроили его в микрокапсулы из полигидроксибутирата — биоразлагаемого полимера природного происхождения, разрушающегося в организме до воды и углекислого газа.

Капсулы получают методом распылительной сушки. Его особенность в том, что в оболочке оказывается около 15% активного вещества, однако профиль высвобождения оказался удобным: примерно треть препарата выходит в первые 12 часов — «шоковая доза», подавляющая инфекцию, — а остаток равномерно высвобождается еще пять суток, обеспечивая поддерживающую концентрацию.

Тестирование показало активность соединения против золотистого стафилококка и условно-патогенного грибка Candida. Такая комбинация мишеней наиболее актуальна: именно эти микроорганизмы часто дают смешанные инфекции, особенно у пациентов с иммунодефицитом. Авторы также отметили, что биоразлагаемая оболочка позволит избежать накопления полимерного носителя в тканях.

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