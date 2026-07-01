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Наука

Названо событие, которое повышает риск инсульта в три раза

BMC: после перенесенного рака крови риск инсульта возрастает в три раза
Shutterstock

Люди, перенесшие рак крови и лимфому, в несколько раз чаще сталкиваются с сердечной недостаточностью и инсультом, а также имеют повышенный риск ишемической болезни сердца. Это показало исследование с участием более чем 550 тысяч пациентов. Результаты работы опубликованы в журнале BMC Cancer.

Ученые из Ханчжоуского педагогического университета провели метаанализ 50 исследований, посвященных отдаленным последствиям гематологических злокачественных заболеваний. Анализ показал, что после перенесенной лейкемии риск сердечной недостаточности возрастает более чем в четыре раза, инсульта — более чем в три раза, а ишемической болезни сердца — на 46% по сравнению с общей популяцией.

Аналогичные закономерности исследователи выявили у пациентов, перенесших лимфому Ходжкина и неходжкинскую лимфому. Оба состояния относятся к злокачественным заболеваниям лимфатической системы, где клетки иммунной системы (лимфоциты) мутируют и начинают бесконтрольно делиться.

Кроме того, выяснилось, что у пациентов, проходивших лучевую терапию, риск сердечно-сосудистых заболеваний оказался выше, чем у тех, кто проходил только химиотерапию.

Авторы исследования подчеркивают, что людям, перенесшим рак крови, необходим длительный контроль состояния сердечно-сосудистой системы. По их мнению, ранняя профилактика и наблюдение помогут снизить риск развития тяжелых осложнений.

Ранее были названы два скрытых фактора риска болезней сердца.

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