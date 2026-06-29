Названы два скрытых фактора риска болезней сердца

Сочетание дефицита витамина D и инсулинорезистентности значительно увеличивает риск развития тяжелых сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли ученые Столичного медицинского университета Пекина в результате анализа данных более 335 тысяч человек. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition.

Исследование основано на данных британского биобанка UK Biobank. На момент включения в проект ни у кого из участников не было сердечно-сосудистых заболеваний. За почти 14 лет наблюдения исследователи зарегистрировали более 33 тысяч случаев инфаркта, инсульта, внезапной сердечной смерти и других серьезных осложнений.

Анализ показал, что как повышенный индекс триглицерид-глюкозы (TyG), который считается маркером инсулинорезистентности, так и низкий уровень витамина D по отдельности связаны с более высоким риском сердечно-сосудистых событий. Однако наиболее неблагоприятной оказалась комбинация этих двух факторов.

Инсулинорезистентность — это состояние, при котором клетки организма (прежде всего мышечной, жировой ткани и печени) теряют чувствительность к инсулину. В норме инсулин помогает глюкозе из крови проникнуть внутрь клетки, чтобы та получила энергию. При инсулинорезистентности эффективность этой «отмычки» снижается, что приводит к повышению уровня сахара в крови.

У участников с инсулинорезистентностью и одновременно низким уровнем витамина D вероятность развития тяжелых сердечно-сосудистых осложнений была на 26% выше, чем у людей с нормальными показателями.

По мнению авторов, именно сочетание метаболических нарушений и дефицита витамина D может быть важным скрытым фактором риска, который не всегда учитывается при оценке состояния пациента. Исследователи считают, что выявление обоих факторов одновременно поможет точнее определять людей с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний и своевременно проводить профилактические мероприятия.

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