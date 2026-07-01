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Наука

Рекордная температура океана встревожила ученых

The Guardian: мировой океан нагрелся до рекордных значений
Oliver Gerhard/imageBROKER.com/Global Look Press

Температура поверхности Мирового океана достигла нового рекордного уровня, превысив показатели, зафиксированные в аналогичный период 2023 и 2024 годов. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на данные европейской Службы по изменению климата Copernicus.

По данным экспертов, 21 июня температура поверхности океана за пределами полярных регионов обновила исторический максимум для этого времени года. Специалисты предупредили, что это может повлиять на погодные условия, глобальный климат и состояние морских экосистем. Дополнительную обеспокоенность вызывает ожидаемое развитие явления Эль-Ниньо, которое, по прогнозам, может стать одним из самых мощных за последние десятилетия.

Издание отметило, что предыдущий рекорд, установленный в июне 2023 года, предшествовал периоду экстремальной жары, наводнений и штормов во многих странах мира. Теперь этот показатель оказался превзойден.

Ученые обратили внимание, что океаны поглощают более 90% избыточного тепла климатической системы Земли, основной причиной которого остается использование ископаемого топлива. По их данным, процесс нагрева океана продолжает ускоряться.

При этом специалисты считают, что пока рано делать окончательные выводы о масштабах происходящих изменений, поскольку максимальные температуры поверхности океана обычно фиксируются в июле и августе. Однако директор Copernicus Карло Буонтемпо предупредил, что сочетание рекордного нагрева океана и приближающегося Эль-Ниньо может привести к новым температурным рекордам уже в ближайшие месяцы.

Ранее синоптик рассказал о последствиях Эль-Ниньо для мировой экономики

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