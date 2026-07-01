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Наука

Ученые раскрыли код бактерий для создания препаратов от рака

NatCom: бактерии способны собирать противораковые соединения как конструктор
Arpon Pongkasetkam/Shutterstock/FOTODOM

Ученые выяснили, что бактерии могут естественным образом создавать сразу несколько вариантов противоопухолевых соединений благодаря универсальным молекулярным «стыкам», которые позволяют ферментам комбинироваться между собой по принципу конструктора. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications (NatCom).

Исследователи из Уорикского университета и Университета Монаша изучили взаимодействие бактериальных ферментов, отвечающих за синтез противораковых молекул. Ранее было известно, что бактерии способны производить целые семейства родственных соединений, однако механизм их образования оставался неизвестным.

Анализ показал, что ключевую роль играют небольшие молекулярные участки, называемые доменными стыками. Они соединяют основной механизм сборки молекулы с различными ферментами, позволяя бактериям использовать разные комбинации биохимических «модулей» и получать структурно отличающиеся соединения без потери точности синтеза.

Полученные результаты открывают новые возможности для комбинаторного биосинтеза — создания новых лекарственных молекул путем целенаправленного комбинирования ферментов. В изученное семейство соединений входит, в частности, ромидепсин — препарат, применяемый для лечения некоторых видов рака крови.

Авторы считают, что открытый механизм поможет создавать библиотеки новых кандидатов в противоопухолевые препараты с улучшенной эффективностью, большей избирательностью действия и меньшим количеством побочных эффектов.

Ранее очень низкий уровень тестостерона связали с повышенным риском рака.

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