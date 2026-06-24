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Наука

Ученые выяснили, почему кофеин в чае действует иначе, чем в кофе

Nature: L-теанин в чае смягчает эффект кофеина и улучшает когнитивные функции
Meteoritka/Shutterstock/FOTODOM

Ученые объяснили, почему чай «бодрит» иначе, чем кофе, несмотря на схожее содержание кофеина. Ключевую роль в этом играет L-теанин — аминокислота, которая содержится в листьях чая, но отсутствует в кофейных зернах. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Хотя кофе традиционно ассоциируется с приливом энергии и нервным возбуждением, а чай — со спокойствием и мягкой концентрацией, разница в количестве кофеина между этими напитками не так велика. В зависимости от сорта чашка чая может содержать от 14 до 61 миллиграмма кофеина, а обычная чашка кофе — от 65 до 120 миллиграммов.

Исследователи полагают, что различия в действии напитков объясняются именно сочетанием кофеина и L-теанина. Эта аминокислота встречается в природе крайне редко — главным образом в чайном растении Camellia sinensis и некоторых грибах.

Ряд исследований показал, что комбинация L-теанина и кофеина способна улучшать внимание, повышать точность выполнения задач и снижать чувство усталости. В одном из экспериментов участники, получавшие оба вещества одновременно, демонстрировали лучшие когнитивные показатели, чем люди, принимавшие только кофеин.

Ученые считают, что L-теанин может изменять работу мозга таким образом, чтобы усиливать положительные эффекты кофеина и одновременно смягчать его побочные действия, такие как нервозность и перевозбуждение.

Исследование 2015 года также показало, что сам по себе L-теанин оказывает ограниченное влияние на когнитивные функции, однако в сочетании с кофеином его эффект становится более выраженным. Даже при дозировках, сопоставимых с несколькими чашками чая, комбинация этих веществ обеспечивала более устойчивое внимание и лучшую концентрацию.

Авторы отмечают, что это не делает кофе менее полезным напитком. Исследования связывают его употребление с рядом положительных эффектов для здоровья, включая поддержку сердечно-сосудистой системы. Однако именно присутствие L-теанина, вероятно, объясняет, почему чай чаще вызывает состояние спокойной сосредоточенности, а не резкий прилив энергии.

Ранее ученые раскрыли, как кофе влияет на риск рака груди.

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