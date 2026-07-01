Астронавты НАСА провели ремонтные работы в открытом космосе

Астронавты НАСА Кристофер Уильямс и Джессика Меир завершили выход в открытый космос, который состоялся для проведения ремонтных работ, и вернулись на борт МКС. Об этом сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства.

«Астронавты НАСА Крис Уильямс и Джессика Меир завершили свой выход в открытый космос с борта Международной космической станции в 15:40 по времени Восточного побережья США (22:40 мск — Прим. ред.). За 7 часов 20 минут Уильямс и Меир выполнили основную задачу по замене запястного шарнира на роботизированной руке Canadarm2», — говорится в сообщении.

Canadarm2 является канадской системой манипуляторов на МКС. Она выполняет много важных задач при сборке и обслуживании станции, в том числе помогает специалистам во время выходов в открытый космос. Длина манипулятора составляет 17,6 метров, у него есть семь суставов, что обеспечивает большую гибкость.

Выход в открытый космос стал вторым в карьере Уильямса и пятым для Мейр, уточнили в НАСА.

До этого на борту Международной космической станции заработала обновленная квантовая лаборатория NASA — Cold Atom Lab. Как уточнили в НАСА, эксперименты в условиях невесомости позволяют создавать экзотические состояния материи и изучать квантовые явления, недоступные в земных условиях.

Ранее «Роскосмос» показал видеотрансляцию выхода российских космонавтов из МКС.