Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Взрыв в Монако
Наука

Астронавты НАСА провели ремонтные работы в открытом космосе

Астронавты НАСА провели ремонтные работы и вернулись на борт МКС
NASA/Reuters

Астронавты НАСА Кристофер Уильямс и Джессика Меир завершили выход в открытый космос, который состоялся для проведения ремонтных работ, и вернулись на борт МКС. Об этом сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства.

«Астронавты НАСА Крис Уильямс и Джессика Меир завершили свой выход в открытый космос с борта Международной космической станции в 15:40 по времени Восточного побережья США (22:40 мск — Прим. ред.). За 7 часов 20 минут Уильямс и Меир выполнили основную задачу по замене запястного шарнира на роботизированной руке Canadarm2», — говорится в сообщении.

Canadarm2 является канадской системой манипуляторов на МКС. Она выполняет много важных задач при сборке и обслуживании станции, в том числе помогает специалистам во время выходов в открытый космос. Длина манипулятора составляет 17,6 метров, у него есть семь суставов, что обеспечивает большую гибкость.

Выход в открытый космос стал вторым в карьере Уильямса и пятым для Мейр, уточнили в НАСА.

До этого на борту Международной космической станции заработала обновленная квантовая лаборатория NASA — Cold Atom Lab. Как уточнили в НАСА, эксперименты в условиях невесомости позволяют создавать экзотические состояния материи и изучать квантовые явления, недоступные в земных условиях.

Ранее «Роскосмос» показал видеотрансляцию выхода российских космонавтов из МКС.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Блокировка телефонов по IMEI, налог на зарубежное кино и ИИ-уроки в вузах. Главное за 30 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!