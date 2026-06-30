Российские ученые наконец нашли точную причину появления акне

В Первом МГМУ доказали, что диета и прием омега-3 помогает справиться с акне

Ученые Сеченовского университета впервые составили детальный метаболомный профиль (это совокупность метаболитов – веществ, которые присутствуют в организме, органе, ткани или клетке в определенный момент времени) пациента с акне средней и тяжелой степени. Оказалось, что тестостерон почти не влияет на развитие акне, а вылечить болезнь можно при помощи коррекции питания, сообщили «Газете.Ru» в Сеченовском Университете.

В работе участвовали пациенты клиники с акне средней и тяжелой степени. Им впервые провели метаболомный анализ крови и мочи, также ученые оценили аминокислоты, гормональный фон, полиненасыщенные жирные кислоты, витамины, микроэлементы и маркеры, свидетельствующие о дисбиозе кишечника.

В норме в организме есть два типа таких кислот: одни поддерживают воспаление, другие гасят его. У каждого пациента с акне вторые оказались в меньшинстве: было нарушено соотношение арахидоновой кислоты (омега-6), которая подпитывает «провоспалительный пожар», к эйкозапентаеновой (омега-3) кислоте, которая выступает в качестве пожарного. У 63% пациентов омега-3 серьезно недоставало. В результате организм постоянно жил в режиме «тлеющего воспаления»: даже без явной причины появлялись новые высыпания.

«Диетическая коррекция и прием препаратов с омега-3 жирными кислотами, по данным исследований, сопровождаются снижением количества элементов акне, а также уменьшают сухость кожи и слизистых — побочных эффектов системного изотретиноина», — пояснила автор исследования Станислава Севостьянова, аспирантка кафедры кожных и венерических болезней им. В.А. Рахманова Сеченовского Университета.

Кроме того, у значительной части пациентов был повышен 17-ОН-прегненолон — «сырье», из которого организм производит тестостерон, эстрогены, кортизол. При этом общий тестостерон чаще всего оставался в норме.

«Это значит, что у части пациентов акне поддерживается не классическим повышением тестостерона, хотя считается, что именно он стимулирует работу сальных желез, а «надпочечниковым предшественниковым сдвигом». Иными словами, надпочечники выбрасывают в кровь недостроенные гормоны, которые влияют на сальные железы, вызывая избыточное выделение кожного сала и воспаление», – отметила ученый.

Отдельно исследовали уровень микроэлементов, отвечающих за антиоксидантную защиту и восстановление кожи. У пациентов с акне выявили отклонения цинка, селена и хрома. Коррекция их уровня может стать дополнительным звеном в терапии.

Сейчас клиницисты планируют расширить выборку и оценить, как метаболомная коррекция влияет на эффективность стандартной терапии.

Ранее сообщалось, что названо условие, при котором омега-3 не снижают риск деменции.