Состав межзвездной кометы 3I/ATLAS оказался не похожим ни на что известное

Межзвездная комета 3I/ATLAS, пронесшаяся через Солнечную систему в прошлом году, продолжает удивлять ученых. Детальный химический анализ показал: по своему составу она не похожа ни на кометы нашей системы, ни на два предыдущих известных межзвездных объекта — 1I/'Оумуамуа и 2I/Борисов. Работа опубликована в журнале Nature Astronomy.

Группа под руководством молекулярного астрофизика Мартина Кординера из Центра космических полетов Годдарда (NASA) изучила инфракрасные наблюдения с космического телескопа Джеймс Уэбб и радиоданные обсерватории ALMA. Главным предметом исследования стали изотопы водорода и углерода в коме кометы — облаке газа и пыли вокруг ее ядра.

Изотопы — это разновидности одного и того же химического элемента с разным числом нейтронов в ядре. Тяжелый водород, или дейтерий, накапливается в молекулах воды, которые формировались при очень низких температурах — ниже –243°C. Ученые измерили соотношение дейтерия и обычного водорода в воде кометы 3I/ATLAS: оно оказалось в 10 раз выше, чем у комет Солнечной системы. Это указывает на то, что комета сформировалась в экстремально холодном, удаленном от звезды регионе пространства.

Еще более неожиданным оказался результат анализа углерода. Соотношение изотопов углерода-12 и углерода-13 отличалось от всего, что когда-либо измеряли в кометах, на планетах и в метеоритах. Авторы сравнили его с моделями химической эволюции Млечного Пути и пришли к выводу: 3I/ATLAS могла образоваться около 11–12 миллиарда лет назад, когда галактика была ещё молодой. Это делает ее примерно такой же древней, как сама Вселенная.

«Мы уже не спрашиваем «является ли это кометой?». Мы спрашиваем: что этот уникальный объект может рассказать нам об истории нашей галактики?» — заключил Кординер.

Сейчас комета находится на пути к краям Солнечной системы. Мимо орбиты Плутона она пройдет в 2029 году, а гелиосферу покинет около 2035 года.

Ранее ученые сообщили, что четыре крупнейших телескопа Земли подтвердили аномальный химический состав кометы 3I/ATLAS.