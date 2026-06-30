Впервые стало известно, как болезнь Альцгеймера распространяется по мозгу

Ученые выяснили: белок Arc, который нейроны используют для общения, оказался «курьером», доставляющим токсичный тау-белок из пораженных клеток в здоровые — именно так болезнь Альцгеймера распространяется по мозгу. Открытие опубликовано в журнале Cell.

Команда профессора нейробиологии Джейсона Шеперда из Университета Юты показала на мышах: Arc упаковывает патологический тау в крошечные мембранные пузырьки — внеклеточные везикулы — и переправляет их из больных клеток в здоровые. Там «семена» тау вступают в контакт с нормальным тау-белком и «заражают» его, запуская формирование новых клубков.

«Клубки тау засоряют транспортную систему нейрона, словно клей. Но они распадаются на мелкие «кусочки», которые переходят в соседний нейрон. Там семена тау портят здоровый тау — патология начинается заново», — объяснила первый автор работы Митали Тьяги, постдок Вашингтонского университета в Сент-Луисе.

Когда Arc убирали из мышиной модели болезни, передача тау прекращалась — резко и почти полностью. Однако у этого есть обратная сторона: в норме Arc помогает больным нейронам выживать, «выбрасывая» лишний тау. Без него тау скапливается внутри клетки, и та погибает быстрее.

Стратегия лечения поэтому должна быть направлена не на подавление Arc, а на перехват везикул с тау-содержимым до их попадания в здоровые нейроны. Везикулы с Arc и тау обнаружены и в образцах человеческого мозга — что косвенно подтверждает актуальность находки.

«Если мы сможем нацелиться именно на эти везикулы, это станет перспективной терапевтической стратегией — для тех, у кого Альцгеймер на ранней стадии», — отметил Шеперд.

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