Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Взрыв в Монако
Наука

Впервые стало известно, как болезнь Альцгеймера распространяется по мозгу

Cell: Arc-белок переносит «семена» тау-протеина в здоровые клетки мозга
PeopleImages/Shutterstock/FOTODOM

Ученые выяснили: белок Arc, который нейроны используют для общения, оказался «курьером», доставляющим токсичный тау-белок из пораженных клеток в здоровые — именно так болезнь Альцгеймера распространяется по мозгу. Открытие опубликовано в журнале Cell.

Команда профессора нейробиологии Джейсона Шеперда из Университета Юты показала на мышах: Arc упаковывает патологический тау в крошечные мембранные пузырьки — внеклеточные везикулы — и переправляет их из больных клеток в здоровые. Там «семена» тау вступают в контакт с нормальным тау-белком и «заражают» его, запуская формирование новых клубков.

«Клубки тау засоряют транспортную систему нейрона, словно клей. Но они распадаются на мелкие «кусочки», которые переходят в соседний нейрон. Там семена тау портят здоровый тау — патология начинается заново», — объяснила первый автор работы Митали Тьяги, постдок Вашингтонского университета в Сент-Луисе.

Когда Arc убирали из мышиной модели болезни, передача тау прекращалась — резко и почти полностью. Однако у этого есть обратная сторона: в норме Arc помогает больным нейронам выживать, «выбрасывая» лишний тау. Без него тау скапливается внутри клетки, и та погибает быстрее.

Стратегия лечения поэтому должна быть направлена не на подавление Arc, а на перехват везикул с тау-содержимым до их попадания в здоровые нейроны. Везикулы с Arc и тау обнаружены и в образцах человеческого мозга — что косвенно подтверждает актуальность находки.

«Если мы сможем нацелиться именно на эти везикулы, это станет перспективной терапевтической стратегией — для тех, у кого Альцгеймер на ранней стадии», — отметил Шеперд.

Ранее ученые обнаружили неожиданные изменения в мозге курильщиков.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Блокировка телефонов по IMEI, налог на зарубежное кино и ИИ-уроки в вузах. Главное за 30 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!