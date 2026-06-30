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Наука

Гигантская структура в глубоком космосе нарушила законы Вселенной

JCAP: «Большое кольцо» галактик нарушает принцип однородности Вселенной
NASA/ESA

Ученая обнаружила в далеком космосе структуру диаметром 1,3 миллиарда световых лет, не вписывающуюся ни в одну известную космологическую модель. «Большое кольцо» галактик бросает вызов самому базовому допущению о строении Вселенной. Исследование опубликовано в Journal of Cosmology and Astroparticle Physics (JCAP).

Открытие сделала астроном Алексия Лопес из Университета Центрального Ланкашира. Свет от структуры добирается до нас 6,9 миллиарда лет. По форме «Большое кольцо» похоже на пробку от бутылки вина — спираль, которая с Земли выглядит как кольцо.

Структура не соответствует ни одному известному типу космических объектов. Барионные акустические осцилляции — наиболее известные кольцеобразные структуры Вселенной — имеют фиксированный диаметр около 1 млрд световых лет. «Большое кольцо» не только крупнее, но и принципиально иначе устроено.

Загадку усугубляет соседство: в том же регионе неба и на том же расстоянии команда Лопес еще в 2021 году обнаружила «Гигантскую дугу» — структуру длиной почти 3 млрд световых лет, также не поддающуюся объяснению.

Обе структуры нарушают космологический принцип — предположение о том, что материя во Вселенной распределена однородно в крупных масштабах. Теория ограничивает максимальный размер структур примерно 1,2 млрд световых лет.

«Мы не ожидали таких структур в нашей теоретической модели», — указала Лопес.

Среди гипотез — конфигурационная циклическая космология Роджера Пенроуза, предсказывающая подобные кольца, и космические струны: нитевидные дефекты пространства-времени из ранней Вселенной. Ни одна из этих идей пока не подтверждена.

Ранее астрофизикам удалось впервые получить сигнал с горизонта событий черной дыры.

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