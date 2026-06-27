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Наука

Впервые получен сигнал с горизонта событий черной дыры

Nature: гравитационные волны принесли первый сигнал с горизонта событий черной дыры
NASA Goddard

Ученые зафиксировали прямую волну в гравитационно-волновом сигнале от слияния черных дыр — компонент, несущий информацию о свойствах горизонта событий. Это первое наблюдательное свидетельство такого рода. Работа опубликована в журнале Nature.

Горизонт событий — граница, отделяющая наблюдаемую Вселенную от области, из которой не может вырваться даже свет. Он не излучает, не отражает и не рассеивает свет, поэтому наблюдать его напрямую невозможно. Тем не менее теория предсказывала: в гравитационных волнах, возникающих при слиянии двух черных дыр, должна присутствовать так называемая прямая волна — компонент, связанный именно с горизонтом образовавшейся черной дыры, а не с кольцом из фотонов снаружи.

Когда два объекта завершают слияние, движение тела переходит под контроль одной черной дыры: сильная гравитация смещает и глушит исходящие сигналы, создавая характерный быстро затухающий всплеск с частотой, близкой к удвоенной частоте вращения горизонта.

Для обнаружения этого тонкого сигнала потребовалось гравитационно-волновое событие GW250114 — самое громкое из зарегистрированных на сегодня.

«Наша первая реакция была смешанной. Но после предварительных проверок данные вели себя именно так, как предсказывала теория. В этот момент настроение изменилось с «это может быть интересным» на «о, это может быть реальным»», — рассказал Сычжэн Ма, теоретический физик Института Периметра.

Ранее у Вселенной обнаружили космическую «память».

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