Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026
Наука

Найден неожиданный способ заставить раковые клетки поджелудочной самоуничтожаться

Oncotarget: соединения PCAI блокируют миграцию опухолевых клеток
Komsan Loonprom/Shutterstock/FOTODOM

Исследователи открыли новый класс соединений, который заставляет клетки рака поджелудочной железы самоуничтожаться — через механизм, которого не ожидали даже сами авторы. Результаты опубликованы в журнале Oncotarget.

Ученые Флоридского университета A&M испытали ингибиторы полиизопренилированных цистениламидов — соединения PCAI. Их разрабатывали для блокировки аномальной KRAS-сигнализации, которая делает рак поджелудочной железы устойчивым к большинству методов лечения. Мутации KRAS присутствуют у 90% пациентов с этим диагнозом.

Ведущее соединение NSL-YHJ-2-27 при концентрации всего 1 мкМ блокировало более 90% миграции раковых клеток, что потенциально снижает риск метастазирования. Клетки округлялись и утрачивали подвижность из-за нарушений цитоскелета.

Неожиданным оказался механизм: PCAI не подавляли сигнальные пути MAPK и PI3K/AKT, а гиперактивировали их. Избыточная стимуляция дестабилизирует клетку — резко возрастают уровни активных форм кислорода, растет концентрация проапоптотического белка BAX. В итоге клетка запускает апоптоз — программу самоуничтожения.

Эффект был подтвержден на трехмерных сфероидных моделях опухолей, которые точнее воспроизводят реальные условия, чем стандартные клеточные культуры: соединения разрушали сфероиды и увеличивали число гибнущих клеток.

При этом PCAI работают при различных мутациях KRAS, а не только при варианте KRASG12C, на который нацелены уже существующие препараты. Это открывает путь к лечению значительно более широкого круга пациентов.

Ранее онколог назвал вид рака, который требует особо тщательного наблюдения после операции.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Блокировка телефонов по IMEI, налог на зарубежное кино и ИИ-уроки в вузах. Главное за 30 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!