В России разработали необычный способ точного прогноза рождаемости

Точность краткосрочных прогнозов рождаемости в России можно повысить почти в полтора раза, если добавить в статистическую модель динамику поисковых запросов Google о беременности и родах. К такому выводу пришли учёные Факультета экономических наук НИУ ВШЭ. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе университета.

Лилия Родионова, Елена Копнова и аспиранты Никита Родионов и Светлана Камелендинова проанализировали ежемесячные данные Росстата о числе родившихся с 2011 по 2024 год и сопоставили их с динамикой Google Trends по 56 ключевым словам. Запросы разбили на четыре тематических блока: «планирование беременности», «течение беременности», «подготовка к родам» и «универсальные запросы». Для моделирования использовалась SARIMA — метод, учитывающий сезонность.

Стандартная модель давала среднюю ошибку прогноза 4,62% на горизонте одного года. После добавления поисковых данных ошибка снизилась до 3,2%.

«Наиболее эффективным оказался блок «Подготовка к родам». Запросы типа «сумка в роддом» или «дыхание при родах» указывают на близость рождения ребенка — это четкий и надежный предиктор», — объяснила Лилия Родионова, доцент ФЭН НИУ ВШЭ.

Временны́е лаги оказались вполне предсказуемыми: блок «планирование беременности» отражался в рождаемости через 7,4 месяца, «подготовка к родам» — через 6. При увеличении горизонта прогнозирования эффект сохраняется: на двух годах ошибка снижается до 2,7%, на трех — до 2,6%.

Модель тестировалась на данных, включавших пандемию COVID-19 и начало геополитической нестабильности, — это подтверждает ее устойчивость в кризисных условиях.

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