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Наука

В России создали приложение, которое адаптирует тексты для людей с СДВГ и дислексией

НИУ ВШЭ: три ИИ-агента адаптируют учебные тексты для людей с дислексией и СДВГ
sulit.photos/Shutterstock/FOTODOM

Большинство сайтов в интернете не отвечают базовым критериям доступной среды для людей с когнитивными нарушениями. Виктория Фирсанова, преподаватель департамента филологии НИУ ВШЭСанкт-Петербург, разработала многоагентную ИИ-систему, которая адаптирует образовательные тексты и интерфейсы под конкретные особенности восприятия. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе университета.

«Скринридеры — лишь вершина айсберга. Сайт может быть понятным для обычного человека, но если навигационные кнопки не прописаны в разметке грамотно, для незрячего пользователя их просто не существует. А для людей с дислексией или СДВГ обычная подача текста становится серьёзным препятствием в учебе и работе», — объясняет Фирсанова.

Система работает на базе больших языковых моделей, однако задача распределена между тремя независимыми агентами — это устраняет риск непредсказуемых ответов нейросети. «Аналитик» оценивает лингвистическую сложность текста по педагогическим методикам. «Профилировщик» обрабатывает запрос пользователя: при дислексии подбирает крупный шрифт и высокую контрастность, при СДВГ — визуально выделяет ключевые смысловые блоки. «Генератор интерфейсов» встраивает адаптированный текст в цифровые шаблоны, совместимые со скринридерами. Архитектура написана на C++.

«Мы уже обрабатываем запросы пользователей с коморбидными состояниями — например, когда у человека одновременно присутствуют черты аутизма и СДВГ. Для нас принципиально важно создать не просто аналитический инструмент, а готовый продукт», — подчеркивает Фирсанова.

Алгоритмы прошли тестирование на студентах и добровольцах с подтвержденными диагнозами. В ближайшие месяцы система должна стать доступна в формате веб-приложения.

Ранее эксперт рассказал, что ИИ способен выполнять до 80% работы преподавателей.

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