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Наука

ИИ может выполнять до 80% работы преподавателей, считает эксперт

Доцент МАИ Сошников: 80% образовательных функций уже можно поручить ИИ
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Порядка 80% образовательных функций уже можно поручить ИИ, об этом «Газете.Ru» рассказал доцент кафедры «Вычислительная математика и программирование» Московского авиационного университета Дмитрий Сошников.

«У меня есть любимая книга, «Алмазный век, или Букварь для благородных девиц» Нила Стивенсона. В ней описана модель, при которой 90% обучения отдано на откуп ИИ, а 10% — живому человеку, который включается в процесс в тот момент, когда нужна эмоциональная реакция или эмпатия. В текущих реалиях порядка 80% образовательных функций уже можно поручить ИИ, а человеку оставить более высокоуровневые вопросы — формирование мировоззрения обучаемого, жизненных принципов, воспитание культуры и поддержание мотивации», — считает Дмитрий Сошников.

Таким образом, по его словам, меняется роль педагога: его значение как «передатчика информации» падает, ведь с этим легко справляется ИИ.

«Кроме того, сейчас уже нельзя дать студенту задание и быть уверенным, что он его сделал сам, а не целиком поручил искусственному интеллекту. Поэтому приходится делать акцент на развитии критического мышления и усложнять задания, понимая, что при их выполнении все равно будут использоваться ИИ-инструменты», — говорит эксперт.

Как отмечает эксперт, сейчас одна из основных задач образовательного сообщества — это спроектировать обучение с таким соотношением участия ИИ и педагога, чтобы сохранить баланс эффективности и качества.

Ранее эксперт «Лаборатории Касперского» назвал ИИ главным кибероружием ближайшего будущего.

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