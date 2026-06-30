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Наука

Стало известно, какие леса Сибири не переживут потепление

КНЦ СО РАН: на Урале и в горах Алтая лиственница рискует не адаптироваться
Александр Кряжев/РИА Новости

Одни популяции сибирской лиственницы могут не успеть генетически адаптироваться к потеплению климата — особенно на Урале и в высокогорном Алтае. К такому выводу пришли ученые Красноярского научного центра СО РАН. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе центра.

Лиственница сибирская (Larix sibirica L.) — главная лесообразующая порода тайги. От ее состояния зависят стабильность вечной мерзлоты и способность лесов поглощать углекислый газ. Исследователи совместно с коллегами из Сибирского федерального университета применили метод геномного смещения: он показывает, насколько должен измениться генетический состав популяции, чтобы соответствовать новым климатическим условиям. Чем выше показатель, тем выше риск, что деревья не успеют адаптироваться. Команда проанализировала ДНК из 37 популяций — от Заполярья до Алтая и Саян — и более 20 000 генетических маркеров.

В зоне наибольшего риска оказались популяции Урала, субполярных районов и высокогорного Алтая: к 2081–2100 годам потепление там может достичь 6–7°C — слишком быстро для генетической адаптации. Часть горных популяций Южного и Центрального Урала, Алтая и Саян уязвима иначе: изменения климата умеренные, но генетическое разнообразие невелико, а значит, и адаптивный потенциал низкий.

«Высокая уязвимость может быть следствием либо экстремальных изменений среды, либо низкого исходного генетического разнообразия. Локальная адаптация во многом определяет шансы популяции на выживание», — пояснила Серафима Новикова, кандидат биологических наук, научный сотрудник лаборатории геномных исследований ФИЦ КНЦ СО РАН.

Несколько центральных и южных популяций показали низкое геномное смещение и могут стать потенциальными донорами семян для лесовосстановительных работ в условиях меняющегося климата.

Ранее ученые выяснили, что жители Анд эволюционировали странным образом.

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