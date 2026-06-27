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Наука

Жители Анд эволюционировали странным образом, выяснили ученые

MBE: генетический вариант AS3MT помогает жителям Анд безопасно усваивать мышьяк
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Жители высокогорного города Сан-Антонио-де-лос-Коброс в аргентинских Андах тысячелетиями пьют воду с содержанием мышьяка, в 20 раз превышающим безопасный уровень ВОЗ. Генетический анализ, выполненный биологами-эволюционистами Упсальского университета, показал: естественный отбор наделил эту популяцию генетическим вариантом, позволяющим более безопасно метаболизировать токсичный металлоид. Работа опубликована в журнале Molecular Biology and Evolution (MBE).

До установки системы фильтрации в 2012 году питьевая вода в городе содержала около 200 микрограммов мышьяка на литр. Тем не менее регион обитаем уже не менее 7000 лет. Еще в 1995 году ученые заметили, что у женщин из аргентинских Анд необычный профиль метаболитов мышьяка в моче — признак того, что их организм переводит токсичное промежуточное соединение (монометилированный мышьяк) в более легко выводимую форму (диметилированный мышьяк) эффективнее, чем у других людей.

Карина Шлебуш и Люси Гаттепай, эволюционные биологи Упсальского университета, собрали ДНК у 124 жительниц Сан-Антонио-де-лос-Коброс и сравнили миллионы генетических маркеров с данными из Перу и Колумбии. Целевым геном стал AS3MT, кодирующий фермент метилтрансферазу. Кластер вариантов вблизи этого гена оказался значительно более распространенным у аргентинских участниц.

«Учитывая тяжелые вредоносные последствия мышьяка для здоровья детей и взрослых, носители хаплотипа устойчивости могли обладать очень сильным избирательным преимуществом в высокомышьяковых средах», — заключили авторы.

Исследования также указывают, что аналогичные генетические сигналы могут встречаться и у других популяций Анд, выживавших рядом с загрязненными мышьяком источниками.

Ранее выяснилось, что лишний вес может наследоваться генетически гораздо чаще, чем считалось.

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