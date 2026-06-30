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Может ли пот менять свой состав и становиться едким, объяснила врач

Врач Шухман: после острой пищи, алкоголя пот приобретает более выраженный запах
thelittlemilkbar/TikTok

В одних ситуациях пот практически не доставляет дискомфорта, а в других начинает раздражать кожу, вызывать зуд, покраснение или даже высыпания. Иногда пот действительно может менять состав, например, после употребление острой пищи, алкоголя или некоторых лекарств, объяснила «Газете.Ru» врач-дерматолог, косметолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Елизавета Шухман.

«Основную часть пота составляет вода. Кроме нее, в нем содержатся соли, прежде всего хлорид натрия, а также небольшие количества мочевины, аммиака, молочной кислоты и других продуктов обмена веществ. Концентрация этих компонентов может изменяться. Например, при интенсивных физических нагрузках или высокой температуре человек теряет больше жидкости и солей. Например, при обезвоживании пот становится более концентрированным, что может усиливать его раздражающее действие на чувствительную кожу», — объяснила врач.

Кроме того, через потовые железы могут выделяться различные вещества, образующиеся в процессе обмена веществ. По словам доктора, некоторые люди отмечают, что после употребления острой пищи, алкоголя или определенных лекарств пот приобретает более выраженный запах и вызывает больше дискомфорта.

«Однако даже в этом случае речь обычно идет не о «едкости» пота, а о повышенной чувствительности кожи к его компонентам. Одной из наиболее частых причин высыпаний является длительный контакт кожи с потом. Когда кожа остается влажной в течение долгого времени, особенно под плотной одеждой или в кожных складках, нарушается ее защитный барьер. Возникают условия для раздражения, трения и размножения микроорганизмов. В результате могут появляться покраснение, зуд и мелкие высыпания. Распространенным состоянием является потница. Она развивается, когда протоки потовых желез частично закупориваются, а пот задерживается в коже. В этом случае возникают мелкие красные или прозрачные пузырьки, сопровождающиеся зудом или ощущением покалывания», — заметила Шухман.

Также нельзя забывать о бактериях и грибках, которые активно размножаются во влажной среде. Если пот остается на коже длительное время, риск развития воспалений и инфекций возрастает, особенно у людей с хроническими кожными заболеваниями или сниженным иммунитетом.

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