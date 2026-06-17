Врач предупредила об опасности новых татуировок в жару

Решение делать новую татуировку в летний сезон может обернуться проблемами со здоровьем. Жаркая погода, пот и открытые травмы становятся причинами нагноения, плохого заживления и инфекций. Об этом в разговоре с Life.ru предупредила врач-дерматолог Кристина Радина.

«Проведение процедуры в жару в разы повышает риск инфекции. Пот содержит хлорид натрия, бактерии и продукты обмена. Если он попадает на свежую рану (а татуировка — это не что иное, как свежая рана, поскольку ее нанесение провоцирует микропроколы на коже), то это все раздражает кожу и может вызвать нагноение», — объяснила специалист.

По ее словам, в жаркую погоду сосуды расширяются, а приток крови к коже усиливается. В итоге увеличиваются отеки и покраснения, на фоне чего также страдает качество самой татуировки. Помимо этого, обильный пот, который образовывается под повязкой, способствует активному размножению бактерий.

Врач напомнила, что в случае возникновения сильного отека, повышения температуры тела до 38°C, появления зуда и других симптомов недомогания необходимо быстро обратиться за медицинской помощью.

Юрист Илья Русяев до этого рассказал «Газете.Ru», что человеку, у которого есть татуировки, не имеют права отказать в трудоустройстве или уволить его. Однако, по словам эксперта, работодатель может потребовать закрывать рисунок на теле в рабочее время из-за дресс-кода.

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