Врач назвала состояние, при котором человек не может контролировать движения глаз

Жалобы на размытое изображение, ощущение движения или дрожания окружающих предметов, головокружение, неустойчивость, двоение могут указывать на нистагм глаз — состояние, при котором человек не может контролировать движение глаз, рассказал «Газете.Ru» Дамири Отхозория, офтальмохирург московской клиники 3Z.

На первый взгляд непроизвольные движения глаз могут казаться редкой индивидуальной особенностью. Однако в медицине такое состояние известно как нистагм – нарушение, которое влияет не только на зрение, но и на равновесие и повседневную активность человека. Нистагм может быть связан с заболеванием, травмой, нарушениями работы нервной системы или внутреннего уха, а также приемом некоторых препаратов. У взрослых при приобретенном нистагме могут появляться жалобы на размытое изображение, ощущение движения или дрожания окружающих предметов, головокружение, неустойчивость, двоение, а также сопутствующие неврологические или слуховые симптомы.

«При нистагме движения глаз происходят непроизвольно, поэтому пациент не может усилием воли остановить взгляд. На приеме врачу важно оценить не только сам характер движений, но и остроту зрения, состояние глазного дна, работу глазодвигательной системы, а также понять, как это влияет на повседневную жизнь человека. Особенно внимательно стоит относиться к таким симптомам у детей: ранняя диагностика помогает вовремя подобрать коррекцию, снизить зрительную нагрузку и помочь ребенку лучше адаптироваться», – отмечает врач.

Даже если непроизвольные движения глаз выражены умеренно, нистагм может заметно снижать качество жизни.

«Пациенту бывает сложнее читать, удерживать взгляд на объекте, ориентироваться в пространстве и выполнять задачи, требующие зрительной концентрации. Поводом для обращения к офтальмологу должны стать непроизвольные движения глаз, трудности с фиксацией взгляда, вынужденный поворот или наклон головы, жалобы на снижение зрения, двоение или колебание изображения, головокружение, дезориентацию в пространстве. Лечение всегда подбирается индивидуально: сначала врач определяет причину и оценивает зрительные функции, а затем может рекомендовать очковую или контактную коррекцию, медикаментозную терапию, хирургическое лечение или наблюдение у смежных специалистов», — объяснил доктор.

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