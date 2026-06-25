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Наука

Российские ученые открыли белок, подавляющий метастазы при раке костей

В МФТИ нашли белок, который убивает метастазы при раке костей
GBJSTOCK/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Московского физико-технического института (МФТИ), Московского центра перспективных исследований и Российской академии наук выявили молекулярный механизм, позволяющий подавить рост и метастазирование остеосаркомы – агрессивной раковой опухоли кости. Как рассказали «Газете.Ru» в МФТИ, в основе технологии – белок TGF-β (трансформирующий фактор роста-β).

Трансформирующий фактор роста-β (белок TGF-β) останавливает размножение поврежденных клеток и считается защитником организма от рака. Однако практически все развившиеся опухоли сами производят этот белок в избытке, и он начинает помогать раковым клеткам размножаться и метастазировать. Применительно к остеосаркоме данные противоречивы: одни исследования говорят, что TGF-β подавляет опухоль, другие – что он способствует ее развитию.

В новом исследовании ученые обнаружили, что одну из ключевых ролей в этом сигнальном процессе играет белок MDM2. В норме он контролирует количество другого белка – опухолевого супрессора p53, который блокирует размножение раковых клеток. При остеосаркоме нередко наблюдается избыток MDM2: он подавляет защитные функции p53 и усиливает миграцию раковых клеток, тем самым повышая агрессивность опухоли.

«Мы показали, что малая некодирующая РНК miR-16-1-3p подавляет синтез MDM2. Повышая уровень этой микроРНК, мы смогли как бы «перенастроить» сигнал TGF-β, что сделало возможным подавлять не только рост, но и метастазирование раковых клеток. Теперь, вместо того чтобы помогать раку распространяться, TGF-β в присутствии микроРНК стал практически полностью останавливать размножение и метастазирование опухолевых клеток, одновременно повышая их чувствительность к традиционной химиотерапии», – пояснил основной исполнитель проекта, заместитель заведующего лабораторией персонализированной химиолучевой терапии Института биофизики будущего МФТИ Сергей Леонов.

В ходе экспериментов удалось замедлить рост опухоли и существенно подавить ее метастазирование. Кроме того, клетки стали в 13 раз чувствительнее к стандартному химиопрепарату цисплатину по сравнению с контролем. Однако требуются дальнейшие исследования, чтобы доказать эффективность подхода у людей.

Ранее стало известно об открытии механизма, превращающего нормальные клетки в опухолевые.

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