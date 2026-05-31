Назван простой способ снизить воспаление у людей с ожирением

Ученые из Университета штата Огайо выяснили, что томатно-соевый сок, обогащенный растительными соединениями ликопином и изофлавонами сои, способен снижать уровень воспаления у людей с ожирением. Уже через четыре недели регулярного употребления напитка у участников исследования уменьшились концентрации нескольких белков, связанных с хроническим воспалением. Работа опубликована в журнале Molecular Nutrition.

Хроническое воспаление считается одним из факторов развития многих заболеваний, включая сердечно-сосудистые болезни, диабет и некоторые виды рака. Поэтому ученые все чаще ищут способы воздействовать на этот процесс с помощью питания.

Авторы работы сосредоточились на ликопине — пигменте, который придает томатам красный цвет, — и изофлавонах сои. Ранее исследования уже связывали продукты, богатые этими веществами, со снижением риска рака предстательной железы и улучшением обмена веществ.

В исследовании приняли участие 12 взрослых добровольцев с ожирением. В течение четырех недель они ежедневно выпивали две небольшие банки томатно-соевого сока. Затем после перерыва участники еще четыре недели употребляли контрольный томатный сок с низким содержанием каротиноидов. До и после каждого этапа ученые анализировали образцы крови и мочи.

Оказалось, что только томатно-соевый сок приводил к заметному снижению уровня трех воспалительных белков иммунной системы — интерлейкина-5, интерлейкина-12p70 и гранулоцитарно-макрофагального колониестимулирующего фактора.

Анализ мочи также показал изменения в составе метаболитов — веществ, образующихся в процессе обмена веществ. Часть эффектов наблюдалась после употребления обоих видов томатного сока, что указывает на полезные свойства томатов сами по себе. Однако наиболее выраженные изменения были связаны именно с метаболитами изофлавонов сои.

По словам руководителя исследования Джессики Куперстоун, полученные результаты подтверждают, что пищевые продукты могут оказывать измеримое влияние на воспалительные процессы в организме. Сейчас ученые получили финансирование на пилотное клиническое испытание, в котором проверят, способен ли тот же томатно-соевый сок уменьшать воспаление у пациентов с хроническим панкреатитом.

Исследователи надеются, что в будущем напиток сможет стать дополнением к терапии заболеваний, связанных с хроническим воспалением, однако для подтверждения его эффективности необходимы более крупные клинические испытания.

