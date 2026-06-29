Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026
 (обновлено  )
Наука

О чем может говорить шум или гул в ушах, объяснил аудиолог

Врач Дикопольцев: гул в ушах часто указывает на повреждение внутреннего уха
Luis Molinero/Shutterstock/FOTODOM

Тиннитус – фантомный шум в ушах, который слышит только сам человек. Раньше такое состояние считалось проблемой пожилых людей, но сегодня тиннитус уверенно называют «болезнью мегаполиса», которая часто может указывать на повреждение внутреннего уха, рассказал «Газете.Ru» аудиолог, основатель центров слухопротезирования «СлышуВижу» Никита Дикопольцев.

«Одна из причин тиннитуса – постоянное шумовое напряжение. Ежедневная среда обитания жителя мегаполиса – это коктейль из звуков транспорта (до 90-100 дБ), шума стройки, гудков и вездесущих наушников. Волосковые клетки, отвечающие за передачу звука в мозг, гибнут от перегрузок. Когда человек выходит из шумного метро в тихий офис, мозг продолжает «дорисовывать» звуковую картину – так возникает фантомное ощущение звона. Это напоминает фантомную боль в ампутированной конечности: звука уже нет, а нервная система продолжает подавать сигнал тревоги. Опасность в том, что тиннитус – это маркер, а не самостоятельный диагноз. Чаще всего он указывает на повреждение внутреннего уха. Если игнорировать этот сигнал, процесс может усугубляться, ускоряя возрастную потерю слуха», — объяснил доктор.

По словам врача, тиннитус вылечить нельзя. Задача врача – убрать причину шума или научить мозг его игнорировать. В современных центрах слуха аудиологи работают сразу по нескольким направлениям.

«Первый шаг – исключить серную пробку или воспаление среднего уха. Далее следует обязательная аудиометрия. Если вместе с шумом присутствует снижение слуха, современный слуховой аппарат становится лучшим решением. Он возвращает мозгу недостающие звуки, и «фантом» уходит. Также один из вариантов — звуковая терапия. Если человек слышит звон, ему нельзя находиться в полной тишине. Рекомендуется включать нейтральные фоновые звуки: шум дождя, ветра или тихую музыку. Особенно важен этот момент для сна. Главный совет для жителя мегаполиса – научиться беречь тишину. Использовать беруши в метро при долгих поездках, не слушать музыку на максимальной громкости в наушниках и не игнорировать «фоновый звон» после шумного дня», — заключил врач.

Ранее сообщалось, что россиян предупредили о феномене «звукового похмелья» после наушников.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 29 июня. Интервью Путина, продажа урожая без налогов и рекордные сборы «Майкла»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!