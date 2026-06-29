О чем может говорить шум или гул в ушах, объяснил аудиолог

Тиннитус – фантомный шум в ушах, который слышит только сам человек. Раньше такое состояние считалось проблемой пожилых людей, но сегодня тиннитус уверенно называют «болезнью мегаполиса», которая часто может указывать на повреждение внутреннего уха, рассказал «Газете.Ru» аудиолог, основатель центров слухопротезирования «СлышуВижу» Никита Дикопольцев.

«Одна из причин тиннитуса – постоянное шумовое напряжение. Ежедневная среда обитания жителя мегаполиса – это коктейль из звуков транспорта (до 90-100 дБ), шума стройки, гудков и вездесущих наушников. Волосковые клетки, отвечающие за передачу звука в мозг, гибнут от перегрузок. Когда человек выходит из шумного метро в тихий офис, мозг продолжает «дорисовывать» звуковую картину – так возникает фантомное ощущение звона. Это напоминает фантомную боль в ампутированной конечности: звука уже нет, а нервная система продолжает подавать сигнал тревоги. Опасность в том, что тиннитус – это маркер, а не самостоятельный диагноз. Чаще всего он указывает на повреждение внутреннего уха. Если игнорировать этот сигнал, процесс может усугубляться, ускоряя возрастную потерю слуха», — объяснил доктор.

По словам врача, тиннитус вылечить нельзя. Задача врача – убрать причину шума или научить мозг его игнорировать. В современных центрах слуха аудиологи работают сразу по нескольким направлениям.

«Первый шаг – исключить серную пробку или воспаление среднего уха. Далее следует обязательная аудиометрия. Если вместе с шумом присутствует снижение слуха, современный слуховой аппарат становится лучшим решением. Он возвращает мозгу недостающие звуки, и «фантом» уходит. Также один из вариантов — звуковая терапия. Если человек слышит звон, ему нельзя находиться в полной тишине. Рекомендуется включать нейтральные фоновые звуки: шум дождя, ветра или тихую музыку. Особенно важен этот момент для сна. Главный совет для жителя мегаполиса – научиться беречь тишину. Использовать беруши в метро при долгих поездках, не слушать музыку на максимальной громкости в наушниках и не игнорировать «фоновый звон» после шумного дня», — заключил врач.

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