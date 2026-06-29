Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026
Наука

Найден способ обратить вспять старение клеток

NatCom: выявлен ранее неизвестный механизм старения митохондрий
Komsan Loonprom/Shutterstock/FOTODOM

Ученые Института Фрица Липмана выявили ранее неизвестный механизм старения митохондрий: с возрастом в клетках падает уровень липида фосфатидилхолина, и именно это приводит к деградации «клеточных электростанций». Восполнить запас можно через питание. Работа опубликована в журнале Nature Communications (NatCom).

В качестве моделей использовались черви C. elegans, образцы человеческих тканей и клетки человека. Во всех трех системах ученые зафиксировали одно: синтез фосфатидилхолина постепенно подавляется по мере старения. Этот липид — основной строительный материал внешних мембран митохондрий: без него мембраны теряют гибкость, митохондрии фрагментируются и хуже распределяют энергию.

«Можно представить всю систему как разветвленную электрическую сеть, которая с возрастом все сильнее деградирует: связи рвутся, токи замирают», — образно описала происходящее биолог Мария Ермолаева.

Когда червям добавляли в пищу фосфатидилхолин или холин (его пищевой предшественник), митохондрии возвращались к более молодому, пластичному состоянию.

«Мы сами были удивлены, насколько сильно эта молекула влияет на структуру, связность и функцию митохондрий», — отметила первый автор работы Татьяна Полежаева.

Анализ образцов человеческих тканей выявил две важные особенности. Во-первых, низкий уровень фосфатидилхолина чаще встречался у людей с диабетом и ожирением, тогда как высокий коррелировал с быстрой ходьбой и хорошей памятью — маркерами здорового старения. Во-вторых, у мужчин снижение уровня липида шло постепенно, тогда как у женщин оно резко ускорялось примерно в период менопаузы — что может объяснять внезапное падение энергии, которое многие женщины ощущают в этот период.

Авторы подчеркнули, что нехватка фосфатидилхолина — лишь один из факторов старения митохондрий, однако значимый: его коррекция через диету открывает реалистичный путь к замедлению клеточного старения.

Ранее ученые научились омолаживать клетки с помощью специального препарата.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Деньги есть, но тратить страшно. Почему накопления становятся источником стресса
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!