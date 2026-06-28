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Наука

Люди и обезьяны смеялись одинаково миллионы лет, выяснили ученые

ComBio: люди и обезьяны смеялись одинаково в течение 15 миллионов лет
Mario Plechaty Photograph/Shutterstock/FOTODOM

Международная группа ученых выяснила, что люди и человекообразные обезьяны сохранили одну и ту же особенность смеха на протяжении примерно 15 миллионов лет. Результаты исследования опубликованы в журнале Communications Biology (ComBio).

Чтобы изучить происхождение смеха, исследователи щекотали и записывали реакции четырех орангутанов, трех бонобо, двух горилл и четырех шимпанзе. Анализ показал, что смех всех человекообразных обезьян имеет изохронный ритм — звуковые всплески следуют через примерно равные промежутки времени.

Такая же ритмическая структура характерна и для человеческого смеха. По мнению авторов работы, это означает, что данная особенность возникла у последнего общего предка людей и современных человекообразных обезьян, жившего около 15 миллионов лет назад.

«Ритмичная регулярность смеха удивительно хорошо сохранилась у человекообразных обезьян. Это говорит о том, что мы смеемся таким образом уже около 15 миллионов лет», — отметила автор исследования Кьяра Де Грегорио.

Однако между человеком и другими приматами есть важное различие. Люди способны изменять темп и характер смеха в зависимости от ситуации — от вежливого смешка до громкого хохота или даже притворного смеха. У обезьян такой гибкости почти нет: их смех остается примерно одинаковым во время игры и щекотки.

Ученые полагают, что развитие способности контролировать и изменять смех могло стать одним из шагов на пути к появлению речи. Хотя смех не является языком, оба явления основаны на тонком управлении голосовыми сигналами.

Исследователи также предполагают, что вымершие виды людей, включая неандертальцев, вероятно, смеялись промежуточным образом — более разнообразно, чем современные шимпанзе, но менее гибко, чем современные люди.

Ранее у обезьян и людей обнаружили новое неожиданное сходство.

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