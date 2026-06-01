У обезьян и людей обнаружили новое неожиданное сходство

iScience: у шимпанзе и бонобо есть дружеские связи, как у людей

Международная группа исследователей выяснила, что шимпанзе и бонобо организуют свои социальные связи по принципу, напоминающему человеческие дружеские круги. Как и люди, человекообразные обезьяны уделяют большую часть внимания небольшому числу близких партнеров, одновременно поддерживая менее тесные отношения с более широким кругом сородичей. Работа опубликована в журнале iScience.

Для анализа исследователи изучили социальное поведение в 24 группах шимпанзе и бонобо. В качестве показателя близости отношений использовался груминг — взаимный уход за шерстью, который играет важную роль в укреплении социальных связей у приматов.

С помощью математической модели ученые оценили, как животные распределяют ограниченное время между различными членами группы. Оказалось, что большинство обезьян посвящает значительную часть времени небольшому числу предпочитаемых партнеров, тогда как с остальными взаимодействует реже. Подобная многоуровневая структура напоминает организацию социальных сетей у людей.

Кроме того, исследование показало, что в крупных группах приматы становятся более избирательными в выборе партнеров для общения. Аналогичная закономерность ранее была обнаружена и у человека.

При этом между двумя видами человекообразных обезьян выявились заметные различия. Бонобо распределяли свое внимание более равномерно между членами группы, формируя более эгалитарную социальную структуру. Шимпанзе, напротив, концентрировали усилия на небольшом числе наиболее близких партнеров.

Ученые также обнаружили возрастные изменения в социальных связях. По мере старения шимпанзе начинают уделять внимание все меньшему числу особей, предпочитая поддерживать тесные отношения только с наиболее значимыми партнерами. У бонобо подобного сужения круга общения исследователи не наблюдали.

По словам руководителя работы Эдвина ван Леувена, результаты указывают на существование общих эволюционных принципов организации социальных связей у человека и других приматов.

