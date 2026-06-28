Ученые объяснили, почему эволюционно долгая жизнь людей имеет свою цену

Человек живет дольше, чем когда-либо прежде, однако дополнительные годы нередко сопровождаются хроническими заболеваниями и ухудшением здоровья. Международная группа ученых пришла к выводу, что причина этого может скрываться в особенностях эволюции человека. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Reviews Genetics (NRG).

Эволюционные генетики проанализировали крупные массивы генетических данных и проверили теорию так называемого теневого эффекта отбора. Согласно ей, естественный отбор действует наиболее активно до того момента, пока организм способен оставить потомство. После этого эволюционное давление ослабевает, поэтому вредные мутации, проявляющиеся в пожилом возрасте, могут сохраняться и передаваться из поколения в поколение.

Исследователи отмечают, что некоторые гены оказываются полезными в молодости, но вредными в старости. Например, генетические варианты, повышающие репродуктивный успех в раннем возрасте, одновременно могут увеличивать риск развития возрастных заболеваний, включая онкологические и нейродегенеративные.

Анализ нескольких исследований с участием сотен тысяч человек подтвердил, что естественный отбор действительно ослабевает с возрастом. По мнению ученых, именно этот механизм частично объясняет, почему увеличение продолжительности жизни не всегда сопровождается сохранением хорошего здоровья.

Авторы также изучили виды животных, отличающиеся необычным долголетием, в частности голых землекопов, которые демонстрируют устойчивость к возрастным заболеваниям. По мнению исследователей, понимание того, как некоторые виды обходят ограничения «теневого отбора», может помочь в разработке новых подходов к здоровому старению у людей.

Ученые подчеркивают, что главной целью исследований должно стать не просто продление жизни, а увеличение периода здорового старения и снижение риска возрастных болезней. Более глубокое понимание эволюционных механизмов старения, по их мнению, позволит в будущем воздействовать на первопричины возрастных изменений, а не только бороться с их последствиями.

Ранее ученые обнаружили новую неожиданную причину эволюции человека.