Ученые обнаружили новую неожиданную причину эволюции человека

Исследователи из Университета штата Мэн выдвинули теорию, которая переворачивает традиционное представление об эволюции: технологии, медицина и культура сегодня меняют человека куда быстрее, чем естественный отбор, и человечество, по всей видимости, переживает переломный момент своей биологической истории. Работа опубликована в журнале Bioscience.

Эволюция — это постепенное изменение видов через наследование генетических вариаций, отбираемых средой. Классический пример в истории человека: в тропических регионах, где распространена малярия, выше частота гена серповидно-клеточной анемии, потому что один его экземпляр защищает от болезни — и его носители чаще выживают и оставляют потомство.

Ученые Тим Уоринг и Захари Вуд утверждают: сегодня культура стала доминирующей силой. Контактные линзы решают проблему близорукости быстрее, чем это сделала бы многовековая генетическая селекция. Кесарево сечение позволяет выжить матерям, которые раньше погибали в родах, — и рожать снова. Антибиотики победили чуму, которая оставила глубокий след в геномах потомков выживших европейцев XIV века.

«Культурная эволюция поедает генетическую на завтрак. Это просто несравнимо», — отметил Вуд.

Исследователи разработали математические методы измерения скорости этого сдвига и установили: переход уже идет и, вероятно, ускоряется. По их словам, благополучие людей сегодня все сильнее определяется не их биологией, а культурными системами: страной проживания, технологиями, социальными институтами.

Другая исследовательская группа высказала более тревожную мысль: если технологии снимают давление естественного отбора, человек может постепенно накапливать генетические изменения, которые без медицины привели бы к гибели. Однако большинство ученых считают: ответ лежит не в манипуляциях с генами, а в развитии общественных институтов.

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