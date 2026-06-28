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Наука

Ученые нашли способ оценить вероятность выхода из комы за 13 секунд

EAN: реакция зрачков помогает оценить риск выхода из комы после травмы головы
DimaBerlin/Shutterstock/FOTODOM

13-секундный тест с измерением реакции зрачков на свет может помочь предсказать, придет ли пациент в сознание после тяжелой черепно-мозговой травмы. К такому выводу пришли ученые из Копенгагенской университетской больницы Ригсхоспиталет. Результаты исследования представлены на Конгрессе Европейской академии неврологии (EAN) 2026.

После тяжелых повреждений мозга многие пациенты длительное время остаются без сознания, и врачам сложно предсказать, произойдет ли улучшение состояния. Исследователи обнаружили, что информативной может быть не только сама реакция зрачка на свет, но и ее поздняя фаза — так называемая поздняя реакция на прекращение световой стимуляции (late light-off response, LOR).

В исследовании приняли участие 250 пациентов с нарушением сознания после травматических и нетравматических повреждений мозга, а также 30 здоровых добровольцев. В течение 20 дней ученые ежедневно проводили автоматическую пупиллометрию — исследование, при котором портативный прибор измерял изменения диаметра зрачка в ответ на свет.

Анализ показал, что выраженность поздней реакции зрачка была связана с повышенной вероятностью улучшения состояния сознания в течение последующих семи дней. При этом традиционные показатели, которые сегодня широко используются в отделениях интенсивной терапии, такой связи не продемонстрировали.

По словам авторов работы, поздняя реакция на свет может отражать сохраненный потенциал мозга к восстановлению, даже если во время обычного неврологического осмотра признаков улучшения еще не наблюдается.

Сам тест занимает примерно 13 секунд для каждого глаза и уже может выполняться с использованием оборудования, которое применяется во многих отделениях реанимации. Исследователи подчеркивают, что полученные результаты пока требуют подтверждения в более крупных исследованиях, однако в будущем такой метод может стать простым инструментом для оценки прогноза у пациентов после тяжелых повреждений мозга.

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