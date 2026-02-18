Названа распространенная ошибка в стирке полотенец

Доцент кафедры клинической микробиологии Лестерского университета (Великобритания) Примроуз Фристоун заявила, что использование кондиционера для белья при стирке полотенец может со временем ухудшать их впитывающие свойства и мешать качественной очистке ткани. Об этом сообщает Daily Mirror.

По словам специалиста, распространенная ошибка — использовать кондиционер при каждой стирке полотенец. Средство постепенно накапливается в волокнах ткани и образует тонкую плёнку, которая затрудняет проникновение моющих компонентов при последующих стирках. В результате полотенца хуже отстирываются и начинают хуже впитывать влагу.

Фристоун пояснила, что смягчающий эффект кондиционеров обеспечивают главным образом силиконы и соединения аммония. На первых этапах они повышают мягкость ткани и делают ее приятной на ощупь, однако при частом использовании впитываются в структуру волокон и дают обратный результат — материал становится менее гигроскопичным.

Особенно заметной проблема становится именно с полотенцами, которые предназначены для активного впитывания воды. При избыточном использовании кондиционера их функциональные свойства постепенно снижаются, даже если внешне ткань остается мягкой.

Чтобы избежать этого, микробиолог рекомендовала при первой стирке новых полотенец полностью отказаться от кондиционера. В дальнейшем, по ее словам, стоит использовать примерно на треть меньше средства, чем обычно, либо применять его не при каждой стирке.

Ранее микробиолог рассказала, что при смене постельного белья нужно пылесосить матрас.