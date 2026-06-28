Врач рассказала, чем грозит ранняя потеря молочных зубов

Многие родители считают, что после ранней потери молочного зуба достаточно дождаться появления постоянного. Однако такая тактика может привести к серьезным нарушениям прикуса и проблемам с прорезыванием зубов. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-стоматолог, ортодонт клиники «Атрибьют» Елена Агурина.

По словам специалиста, молочные зубы выполняют роль своеобразных «навигаторов» для постоянных зубов и удерживают для них место в зубном ряду. Если зуб удалили из-за кариеса или он был потерян в результате травмы задолго до естественной смены, соседние зубы начинают постепенно смещаться в образовавшийся промежуток.

«Под действием жевательной нагрузки другие зубы стремятся занять свободное пространство. Популярная тактика просто подождать коренной зуб здесь дает сбой, потому что постоянному зубу банально не остается места для выхода в зубной дуге», — пояснила Агурина.

В результате постоянный зуб может прорезаться неправильно — например, со стороны неба или щеки, формируя так называемый «второй ряд» зубов. В некоторых случаях он вообще не может выйти наружу и остается внутри челюсти, что требует сложного ортодонтического и иногда хирургического лечения.

Эксперт подчеркнула, что время в такой ситуации играет решающую роль. По данным исследований, наиболее выраженная потеря пространства в зубном ряду происходит в первые три-шесть месяцев после удаления молочного зуба. Именно в этот период изменения могут стать необратимыми.

Поэтому после ранней потери молочного зуба родителям не стоит занимать выжидательную позицию. Ортодонт может оценить риск смещения зубов и при необходимости установить специальный удерживатель пространства — конструкцию, которая сохранит место для будущего постоянного зуба и поможет избежать серьезных проблем с прикусом в дальнейшем.

«Стоматологические протоколы рекомендуют планировать визит к детскому ортодонту через две-четыре недели после потери зуба. Именно столько времени обычно требуется для полного заживления слизистой оболочки десны», – уточнила медик.

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