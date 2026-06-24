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Наука

Майя хранили зубы представителей знати отдельно от их тел, выяснили ученые

bioRxiv: майя извлекали зубы своих предков и хранили их отдельно от тел
Alexandre Laprise/Shutterstock/FOTODOM

Археологи из Гарвардского университета и Мюнхенского университета имени Людвига Максимилиана в Германии обнаружили необычный погребальный ритуал майя: представители элиты, вероятно, извлекали зубы своих предков и хранили их отдельно от тел в священной пещере. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов bioRxiv.

Ученые изучили останки людей, найденные на археологическом памятнике Муклебаль-Цуль в Белизе, а также в расположенной в 26,5 километра от него пещере Бассуб. Исследователи проанализировали ДНК сотен костных фрагментов и провели радиоуглеродное датирование.

В общей сложности ученым удалось идентифицировать 107 человек. При этом останки 24 из них оказались разделены между двумя местами: их тела были погребены в гробницах, а зубы находились в пещере.

Всего в Бассубе обнаружили 226 зубов, принадлежавших как минимум двум десяткам человек. Они лежали рядом с останками женщины высокого статуса, голова которой была отделена от тела. Возле нее археологи нашли нефритовую бусину, чашу с пятью зернами какао и сосуд, украшенный изображением мифического существа, напоминающего гибрид колибри и змеи.

Генетический анализ показал, что эта женщина была предком некоторых людей, похороненных в элитных гробницах. По мнению исследователей, представители знати могли использовать связь с почитаемыми предками для укрепления своей власти и легитимации своего происхождения.

«Пещеры играли особую роль в мировоззрении майя. Они считались входом в Шибальбу — подземный мир, где обитали божества и души умерших. Ученые предполагают, что зубы могли переносить в пещеру во время специальных паломничеств, чтобы почтить предков или помочь им попасть в загробный мир», — объяснили ученые.

Особое значение зубов могло быть связано и с представлениями майя о душе. Согласно их верованиям, один из компонентов человеческой сущности — дыхание души — находился во рту. Кроме того, зубы ассоциировались с зернами кукурузы и идеей возрождения, поэтому их помещение в священную пещеру могло символизировать будущую реинкарнацию умерших.

Ранее была названа новая возможная причина краха цивилизации майя.

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