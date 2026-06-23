Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Наука

В Амазонии обнаружили паука, который маскируется под «зомби-гриб»

Zootaxa: ученые обнаружили паука, притворяющегося грибом-паразитом
Leibniz Institute for the Analysis of Biodiversity Change

Международная группа исследователей обнаружила в Эквадоре новый вид паука, который внешне напоминает паразитический гриб, поражающий других пауков. Новый вид получил название Taczanowskia waska. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Zootaxa.

Необычного паука нашли в коридоре Лланганас-Сангай — одном из самых биоразнообразных регионов мира. Во время ночной экспедиции ученые сначала приняли его за гриб из рода гибеллула, который заражает пауков и управляет их поведением. Именно такие грибы стали одним из источников вдохновения для создания паразитического гриба в игре и сериале «Одни из нас» (The Last of Us).

У паука бледная окраска и вытянутые выросты на брюшке, напоминающие грибницу. Кроме того, он обычно неподвижно сидит на нижней стороне листьев — там же, где обычно встречаются паразитические грибы. По мнению ученых, такая маскировка помогает ему избегать хищников и успешнее охотиться на насекомых из засады.

Исследователи отмечают, что это первый задокументированный случай, когда паук имитирует паразитический гриб, поражающий представителей его собственной группы. Открытие позволяет по-новому взглянуть на эволюцию мимикрии и экологические адаптации животных.

Ученые также подчеркивают, что род Taczanowskia остается редким и малоизученным, поэтому многие особенности его биологии пока неизвестны.

Ранее в Африке обнаружили неизвестных науке флуоресцирующего паука и бронированного сверчка.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Молодежь в России отказывается от алкоголя. Что сейчас пьют и курят россияне
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!