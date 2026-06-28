Стало известно, как вес при рождении влияет на интеллект ребенка

Близнец, родившийся с большим весом, в среднем показывает более высокие результаты на тестах интеллекта в детстве — даже если пара однояйцевая и разделяла одинаковую генетику и домашнюю среду. Это означает, что условия в утробе матери оказывают самостоятельное долгосрочное влияние на развитие мозга. Исследование опубликовано в журнале Journal of Child Psychology and Psychiatry (JCPP).

Авторы проанализировали данные немецкого исследования TwinLife — 2098 пар однополых близнецов, в том числе одно- и двуяйцевых. Вес при рождении и окружность головы брали из медицинских карт и нормировали относительно пола и срока гестации по международным таблицам роста. Это позволяло сравнивать, насколько каждый ребенок отличался от нормы для своего срока, — а не сравнивать, например, доношенного с недоношенным.

В 12-летнем возрасте более тяжелые близнецы в паре демонстрировали заметно лучшие результаты по невербальным тестам интеллекта.

«Это свидетельствует о том, что условия в утробе важны для нашего последующего развития. Чем сильнее разница в весе, тем больше разрыв в когнитивных результатах — и тем заметнее этот эффект у близнецов с более ранними сроками рождения.», — отметил Роберт Ивз, постдокторант Билефельдского университета.

Окружность головы, вопреки ожиданиям, не коррелировала с интеллектом — ее авторы предлагают не рассматривать как значимый предиктор когнитивного развития. Эффект веса прослеживался в 12 лет, но при повторном тестировании в 18 лет стал статистически незначимым.

Результаты указывают на практическую ценность улучшения пренатального питания и медицинского сопровождения беременности: ранние условия внутриутробной жизни способны давать когнитивные преимущества на десятилетия.

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