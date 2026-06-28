Земля могла способствовать зарождению жизни на Венере, заявили ученые

Земля, возможно, на протяжении миллиардов лет непреднамеренно отправляла микроорганизмы к Венере — вместе с материалом, выброшенным в космос при ударах астероидов. Если будущие миссии найдут жизнь в венерианских облаках, велика вероятность, что ее истинная родина — Земля. К такому выводу пришли исследователи Лаборатории прикладной физики Университета Джонса Хопкинса и Национальных лабораторий Сандия. Результаты представлены на Лунной и планетарной научной конференции 2026 года (LPSC).

Авторы применили концепцию панспермии — гипотезы о том, что жизнь или ее предшественники могут распространяться в космосе на обломках планет — к паре Земля — Венера. Используя «Уравнение жизни Венеры» (аналог уравнения Дрейка для оценки вероятности жизни на Венере), они смоделировали, сколько материала с земными клетками способны доставить болиды в атмосферу соседней планеты.

Ключевым вопросом была выживаемость: земное вещество должно пережить удар, выход в открытый космос, межпланетный перелет, а затем вход в атмосферу Венеры. Согласно модели «блин» (pancake model), описывающей поведение болида в атмосфере, часть фрагментов способна оставаться взвешенной в облачном слое — единственной зоне с относительно умеренными условиями на Венере.

Расчеты показывают, что за последний миллиард лет от Земли к Венере могло быть передано около 20 миллиардов жизнеспособных клеток. В среднем примерно 100 клеток в год попадают в венерианские облака и задерживаются в них.

Авторы подчеркивают высокую неопределенность каждого параметра модели, однако вывод однозначен: межпланетная передача жизни от Земли к Венере физически возможна. Если жизнь там и есть — она может оказаться схожей с земной.

Ранее названа возможная угроза от астероида, который пролетит мимо Земли через три года.