В России создали первое в России приложение для диагностики нарушений речи у детей

Специалисты Центра языка и мозга НИУ ВШЭ представили приложение «ЗАРЯ» («Звуковой анализ русского языка») — первое в России стандартизированное приложение для оценки фонологической обработки у детей. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе университета.

Фонологическая обработка — способность различать звуки речи, удерживать их в оперативной памяти и проводить с ними операции — лежит в основе освоения как устной, так и письменной речи. Несформированность этих навыков приводит к дислексии и дисграфии. Ранняя диагностика позволяет начать коррекционную работу до школы и предотвратить устойчивые учебные трудности.

Приложение работает на Android-планшетах и смартфонах и доступно для скачивания в RuStore. Оно предназначено для детей 5–12 лет и включает семь заданий разного уровня сложности: на различение звуков в минимальных контекстах, удержание звуковой информации в оперативной памяти и фонематический анализ. Все стимулы озвучены профессиональным диктором. Результаты автоматически сравниваются с возрастной нормой, а аудиозаписи ответов сохраняются для последующего анализа.

«Приложение позволяет надежно оценить способность ребенка различать звуки речи, удерживать их в памяти и проводить различные операции со звуками. Мы создали этот инструмент для специалистов, работающих с детьми, и для исследователей детской речи», — отметила Светлана Дорофеева, старший научный сотрудник Центра языка и мозга НИУ ВШЭ.

По ее словам, инструмент обеспечивает высокую межэкспертную надежность: он не зависит от дикции того, кто проводит тестирование, и позволяет отслеживать динамику в индивидуальных программах коррекции.

Приложение разработано с учетом зарубежных фонологических тестов и нейропсихологического подхода, разработанного совместно с Татьяной Васильевной Ахутиной. «ЗАРЯ» будет полезна логопедам, нейропсихологам, дефектологам и исследовательским центрам.

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