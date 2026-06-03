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Наука

«Оземпик» может замедлять старение, выяснили ученые

NatCom: «Оземпик» замедляет биологическое старение при ВИЧ
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Семаглутид — действующее вещество известных препаратов для похудения класса ГПП-1 — может замедлять биологическое старение. К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications (NatCom).

Авторы работы проанализировали данные клинического испытания с участием 108 взрослых пациентов с ВИЧ и избыточным накоплением жира в области живота. Часть добровольцев в течение 32 недель получала еженедельные инъекции семаглутида, остальные — плацебо.

Чтобы оценить скорость старения организма, исследователи использовали так называемые эпигенетические часы — метод, основанный на анализе химических меток на ДНК. Эти изменения позволяют оценить биологический возраст человека и темпы возрастных процессов на клеточном уровне.

Оказалось, что у участников, получавших семаглутид, признаки биологического старения накапливались медленнее. По одному из наиболее точных показателей — DunedinPACE — скорость старения снизилась примерно на 9%. Кроме того, препарат улучшил маркеры, связанные с риском возрастных заболеваний и общей смертности.

Ученые полагают, что эффект может быть связан со способностью семаглутида уменьшать хроническое воспаление и метаболический стресс — два ключевых фактора, ускоряющих старение организма. Препарат также способствует снижению количества висцерального жира, который активно поддерживает воспалительные процессы и повышает риск многих заболеваний.

Авторы подчеркивают, что это первое рандомизированное плацебо-контролируемое исследование, показавшее влияние препарата ГПП-1 на маркеры биологического старения у людей. Хотя работа проводилась среди пациентов с ВИЧ, исследователи считают, что полученные результаты могут иметь значение и для более широкой популяции.

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