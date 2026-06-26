В странном астероиде в форме арахиса обнаружили следы древней воды

Аппарат NASA Lucy, следующий к троянским астероидам Юпитера, раскрыл детали строения астероида Дональдджонсон: он оказался двулопастным объектом в форме арахиса с аномальным вращением и следами древнего контакта с жидкой водой. Исследование опубликовано в журнале Science.

20 апреля 2025 года Lucy прошла в 1050 километрах от астероида на скорости около 50 000 км/ч. До этого наблюдения с Земли указывали, что Дональдджонсон — вытянутый объект, совершающий один оборот за 10,5 земных суток. Данные Lucy опровергли эту картину: вместо простого вращения вокруг одной оси астероид ведет себя как шатающийся волчок — переворачивается конец в конец каждые 10,5 суток, одновременно раскачиваясь вокруг длинной оси раз в 26,5 суток.

Ученые считают, что изначально астероид вращался в десять раз быстрее: за 20–60 миллионов лет его замедлила слабая, но постоянная сила, создаваемая давлением солнечного излучения. По мере замедления центробежные силы перераспределили рыхлые породы по поверхности, сгладив многие кратеры.

Приборы Lucy зафиксировали на поверхности астероида богатые железом глинистые минералы. Такие минералы могут образовываться только при контакте с жидкой водой. При этом вода существовала недолго: длительный контакт привёл бы к замещению железа в составе глин магнием, как это произошло на астероидах Бенну и Рюгу.

«Каждое тонкое различие между астероидами — еще одна подсказка к нашей истории происхождения», — отметил Симоне Марки, заместитель главного исследователя миссии из Юго-Западного исследовательского института.

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