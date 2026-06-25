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Наука

Книги из Новороссии с русофобскими идеями отправляют в спецхран

В спецхране РГБ хранят 18 тыс. отпечатанных на Украине и искажающих историю книг
Shutterstock

Книги с антироссийскими идеями, отпечатанные на Украине и попавшие в библиотечные фонды Донбасса и Новороссии, отправляются в специальный фонд «спецхран» на базе Российской государственной библиотеки (РГБ). Об этом сообщил генеральный директор РГБ Вадим Дуда.

По его словам, фонд начали формировать в 2024 году по поручению Минкультуры России. В «спецхран» попадают издания, содержащие националистические и русофобские идеи, которые грубо искажают общую историю. Дуда подчеркнул, что сейчас эти книги не входят в официальный перечень экстремистских материалов Минюста. Он отметил, что библиотека не занимается цензурой: задача заключается в том, чтобы собрать эти издания в одном хранилище для научной и исследовательской работы.

«Это не акт уничтожения, а акт сохранения», — добавил гендиректор РГБ.

По словам Дуды, на каждом сотруднике библиотеки сегодня лежит миссия отделить правду от вымысла, сохранить подлинные знания и защитить историческую истину. Он отметил, что сейчас в фонде уже содержится порядка 18 тысяч экземпляров таких изданий.

До этого уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что Украина готовила детей к конфликту с Россией, переписывая учебники по истории. По словам омбудсмена, во время начала специальной военной операции она вместе с коллегами из Госдумы вывозила учебники с освобожденных территорий. Лантратова отметила, что из пособий исчезло понятие Великой Отечественной войны, вместо него использовался термин «Германо-Советская война». Все страницы также были пронизаны ненавистью к русским.

Ранее стало известно, что в России появится хранилище для «деструктивной литературы».

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