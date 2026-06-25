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Наука

Российские ученые описали 445-миллионолетнего моллюска с уникальной раковиной

PPP: описан новый вид брахиопод с необычной формой раковины и образом жизни
Upper Ordovician of Estonia (Baltica) // Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology

Ученые Высшей школы экономики, МГУ имени М.В. Ломоносова и Таллинского технического университета описали ископаемый вид плеченогих Pocillocrania rubeli, обитавший в теплом море на севере современной Эстонии более 445 миллионов лет назад. Работа опубликована в журнале Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology (PPP).

Несмотря на скромные размеры — всего несколько миллиметров — Pocillocrania rubeli обладала одной из самых необычных раковин среди брахиопод: вентральная, прирастающая к субстрату створка имела форму глубокой чаши, а дорзальная напоминала широкополое сомбреро, слегка утопленное внутрь. Исследование показало, что такая форма — результат приспособления к жизни на колониях мшанок.

Мшанки — колониальные водные животные, которые непрерывно растут и наращивают известковый скелет. Если бы вентральная створка брахиоподы оставалась плоской, колония со временем могла бы перекрыть ей доступ к воде и питательным веществам. Поднявшись над поверхностью колонии в форме чашки, брахиопода одновременно избегала зарастания и получала более выгодное положение для фильтрации воды.

«Интересно, что у современного родственника этого ископаемого вида, брахиоподы из рода Neoancistrocrania, также присутствует чашеобразная вентральная створка. Этот вид обитает на кораллах, и такая форма позволяет брахиоподе немного возвышаться над поверхностью растущего колониального организма», — подчеркнула Елена Темерева, профессор базовой кафедры ИБХ РАН факультета биологии и биотехнологии НИУ ВШЭ.

Исследователям также удалось реконструировать практически полный мышечный аппарат животного по отпечаткам мышц в ископаемом состоянии. Оказалось, что у брахиоподы было пять пар мышц, управлявших движением створок и лофофора. Ученые полагают, что резкие смыкания створок позволяли брахиоподе избавляться от организмов-нахлебников, пытавшихся закрепиться на её раковине.

Ранее ученые выяснили, что майя хранили зубы представителей знати отдельно от их тел.

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