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Наука

Действующие нормы белка рассчитаны на выживание, а не на укрепление здоровья, заявил ученый

Frontiers in Nutrition: физически активным и пожилым нужно больше белка
Tatjana Baibakova/Shutterstock/FOTODOM

Стандартные рекомендации по потреблению белка ориентированы на то, чтобы предотвратить дефицит, — но не на то, чтобы человек оставался сильным, бодрым и независимым как можно дольше. Такой тезис выдвинул доктор Крис Макдональд из Кембриджа в новом обзоре, опубликованном в журнале Frontiers in Nutrition.

Белок — строительный материал для мышц, костей, ферментов и иммунных клеток. Официальные нормы в большинстве стран установлены из расчёта примерно 0,8 г на килограмм массы тела в сутки. Это количество достаточно, чтобы не допустить потери мышц у малоподвижного взрослого. Но если вы регулярно тренируетесь, стареете или беременны — этого, по мнению автора, уже мало.

В обзоре собраны данные многочисленных исследований, показывающих: более высокое потребление белка помогает сохранять мышечную массу и физическую силу с возрастом, поддерживает когнитивные функции, облегчает контроль веса (белковая пища дольше сохраняет чувство сытости) и снижает риск саркопении — возрастного уменьшения мышечной массы, приводящего к слабости и падениям. В обзоре также отмечается, что высокобелковое питание вполне достижимо на растительной диете: с правильно спланированным меню веганы и вегетарианцы способны получать нужное количество белка без животных продуктов.

По мнению автора, нынешние рекомендации направлены на минимально приемлемое здоровье, тогда как большинство людей хотят максимально сохранить качество жизни — способность играть с внуками, работать, путешествовать.

«Мы не должны торопиться нормализовать последствия преимущественно малоподвижного образа жизни; мы должны активно помогать людям вернуть здоровье и самостоятельность», — заключил Макдональд.

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