Назван вид мяса, избыток которого повышает риск рака поджелудочной

Ученые из Китая выяснили, что активное потребление красного мяса может повышать риском развития рака поджелудочной железы на 16%. К такому выводу исследователи пришли в результатете анализа данных почти двух миллионов человек. Результаты работы опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition (FN).

Рак поджелудочной железы считается одним из самых опасных онкологических заболеваний, поскольку его часто выявляют на поздних стадиях, а возможности лечения остаются ограниченными. Сейчас ученые активно ищут факторы образа жизни, которые могут влиять на риск его развития.

В новом исследовании был проведен метаанализ 16 научных работ, охвативших 1,96 миллиона человек. За время наблюдений у участников зарегистрировали 8856 случаев рака поджелудочной железы.

Анализ показал, что люди, потреблявшие больше всего красного мяса, сталкивались с заболеванием на 16% чаще по сравнению с теми, кто ел его реже. Кроме того, исследователи обнаружили дозозависимый эффект: каждые дополнительные 100 граммов красного мяса в день были связаны с увеличением риска примерно на 10%.

К красному мясу относятся говядина, свинина, баранина и другие виды мяса млекопитающих. По мнению ученых, потенциальную роль могут играть вещества, образующиеся при переваривании мяса или во время его приготовления при высоких температурах, однако точные биологические механизмы пока остаются неясными.

«Интересно, что для переработанного мяса — колбас, сосисок, бекона и аналогичных продуктов — статистически значимой связи с риском рака поджелудочной железы выявлено не было», — отметили ученые.

Авторы отметили, что предыдущие исследования по этому вопросу показали противоречивые результаты, поэтому для получения более надежных выводов потребовался крупный метаанализ.

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