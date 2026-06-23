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Наука

Ученые выяснили, какой жир провоцирует диабет, а какой — защищает от него

TEM: пальмитиновая кислота и олеиновая оказывают противоположное влияние на диабет
Thanakorn.P/Shutterstock/FOTODOM

Испанские исследователи подвели итог многолетних экспериментов: два распространенных жира — пальмитиновая кислота из пальмового масла и олеиновая из оливкового — оказывают прямо противоположное влияние на риск сахарного диабета 2 типа. Работа опубликована в журнале Trends in Endocrinology & Metabolism (TEM).

Сахарный диабет 2 типа — заболевание, при котором клетки тела перестают нормально реагировать на инсулин: гормон, помогающий усваивать глюкозу. В результате сахар накапливается в крови и повреждает сосуды и органы. Им страдают сотни миллионов человек по всему миру.

Пальмитиновая кислота — насыщенный жир, которого много в пальмовом масле, сале, сливочном масле, красном мясе и большинстве фастфуда. На клеточном уровне она запускает сразу несколько вредоносных процессов: провоцирует хроническое воспаление, вызывает накопление токсичных жировых производных внутри клеток и нарушает работу эндоплазматического ретикулума (клеточной «фабрики» белков) и митохондрий (источников энергии). Все это ведет к снижению чувствительности клеток к инсулину — то есть к инсулинорезистентности.

Олеиновая кислота — мononенасыщенный жир, основной компонент оливкового масла. Она действует иначе: организм запасает её в формах, гораздо менее токсичных для клеток, и поддерживает нормальный инсулиновый сигнал в печени, мышцах и жировой ткани. Более того, олеиновая кислота способна частично нейтрализовать вред от пальмитиновой.

«Качество потребляемого жира важнее его общего количества», — подчеркнул профессор Мануэль Васкес-Каррера. Именно этим ученые объясняют пользу средиземноморской диеты с обильным оливковым маслом: она снижает риск диабета, тогда как рацион с большим количеством пальмового жира — повышает.

Ранее ученые выявили неожиданную связь между сахарным диабетом и деменцией.

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