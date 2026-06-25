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Наука

В новозеландской пещере открыли потерянный мир, исчезнувший миллион лет назад

Alcheringa: найден возможный летающий предок нелетающего попугая какапо
Shutterstock/Filip Fuxa

В пещере на севере Новой Зеландии обнаружен уникальный набор ископаемых остатков, рассказывающий о птичьем мире, который существовал около миллиона лет назад. Оказалось, что к моменту появления людей на островах треть и более видов уже вымерли — задолго до первых людей. Работа опубликована в журнале Alcheringa.

Исследователи из Университета Флиндерс в Австралии и Кентерберийского музея в Новая Зеландии нашли останки 12 видов птиц и 4 видов лягушек, запечатанные между двумя слоями вулканического пепла. Нижний слой датируется извержением 1,55 миллиона лет назад, верхний — около 1 миллиона лет назад. Этот «геологический сэндвич» позволил очень точно установить возраст находок.

Среди ископаемых — новый вид попугая Strigops insulaborealis, древний родственник какапо. Какапо сегодня — единственный в мире нелетающий попугай, один из самых тяжелых и один из самых редких. Строение найденных костей указывает, что у древнего предка были более слабые ноги по сравнению с современными какапо, которые активно лазают по деревьям. Исследователи полагают, что этот вид мог ещё сохранять способность к полёту — хотя для окончательного вывода нужны дополнительные данные.

Также в пещере найдены останки вымершего предка такахе — редкой нелетающей птицы, которую удалось сохранить до наших дней. Обнаружен и вымерший голубь, близкий родственник австралийских бронзовокрылых голубей.

Ранее утрата птичьего разнообразия Новой Зеландии объяснялась главным образом деятельностью людей, появившихся на островах около 750 лет назад. Новые данные показывают: уже за миллион лет до этого вулканические катаклизмы и климатические сдвиги заменили треть и более видов совершенно другим набором птиц.

«Это была не пропущенная глава истории природы Новой Зеландии, а целый утраченный том», — заключил доктор Пол Скофилд из Кентерберийского музея.

Ранее в Британии нашли останки гигантского скорпиона, обитавшего там 415 миллионов лет назад.

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